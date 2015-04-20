台湾股市：连两日小幅收跌但守稳9,500点，短多气势尚有可为

路透台北4月20日 - 台湾股市周一连两日小幅收跌，但守稳9,500点。中国人行降准举措支撑亚洲其他地区股市，未因上周五美国股市重挫而大举回调，台股亦显示短线仍有上攻机会。

台湾加权股价指数 收报9,552.85点，跌幅仅0.19%；今日成交初值 为860.24亿台币，上交易日修正后为991.34亿。

〞9,500点守稳，短线多头还保留反弹机会。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，上日表现弱势的台积电 股价今日止跌回升，高价股大立光电 也大涨，显示多头仍有可用之兵。短线大盘指数若确立在9,500点止稳，将进入高档震荡整理格局，指数区间预计在9,500-9,700点。

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。