台湾股市：连两日小幅收跌但守稳9,500点，短多气势尚有可为

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透台北4月20日 - 台湾股市周一连两日小幅收跌，但守稳9,500点。中国人行降准举措支撑亚洲其他地区股市，未因上周五美国股市重挫而大举回调，台股亦显示短线仍有上攻机会。
台湾加权股价指数 收报9,552.85点，跌幅仅0.19%；今日成交初值 为860.24亿台币，上交易日修正后为991.34亿。
〞9,500点守稳，短线多头还保留反弹机会。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他表示，上日表现弱势的台积电 股价今日止跌回升，高价股大立光电 也大涨，显示多头仍有可用之兵。短线大盘指数若确立在9,500点止稳，将进入高档震荡整理格局，指数区间预计在9,500-9,700点。
中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。
台积电收高0.35%，报143.0台币；本地时间13:42，MSCI亚太明晟指数除日本 跌0.64%。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。