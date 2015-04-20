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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 14:07 BJT

新兴汇市：中国刺激新政支撑亚币，然经济疑虑限制涨幅

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韩元 1078.48 1083.70 +0.48 +1.93 1099.30

泰铢 32.36 32.38 +0.06 +1.67 32.90

菲律宾披索 44.23 44.28 +0.11 +1.11 44.72

印尼卢比 12875.00 12845.00 -0.23 -3.84 12380.00

印度卢比 62.55 62.36 -0.31 +0.76 63.03

马币 3.6090 3.6255 +0.46 -3.12 3.4965

人民币 6.2006 6.1978 -0.05 +0.05 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 李春喜/龚芳/张若琪)

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