新兴汇市：中国刺激新政支撑亚币，然经济疑虑限制涨幅

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 李春喜/龚芳/张若琪)
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