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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国降准无助市场人气

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    * 澳元/美元涨0.48%，美元/日圆跌0.19%，欧元/美元跌0.22%，欧元
兑日圆跌0.51%
    * 沪综指跌1.4%，恒生指数跌2%，日经指数跌0.09%，MSCI明晟亚太
地区(除日本)指数跌0.89%，美国公债收益率(殖利率)报1.8583%，美国原
油期货涨1.36%
    * 中国大幅下调存准，以抵御经济放缓
    * 欧洲央行总裁德拉吉称，没有理由做空欧元(完)

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