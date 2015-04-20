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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 15:21 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘中升近2角创近五个月高位，随韩元走强

路透台北4月20日 - 台币兑美元 周一午后升近2角创近五个月高位，跟随韩元走强。交易员称，盘中见外资汇入，而银行间的美元多单留仓也平仓出场。

本地时间15:08，台币兑美元升1.76角至30.986，盘中最高升至30.972；此前盘中高位为去年11月28日的30.910。

交易员说，〞外资应该有进来一些，但不是大量。不然升的幅度会一下就2角以上。〞

韩元兑美元 今日收升0.4%，至1,079.2，为1月28日以来最强水平。

中国央行周日宣布降准后，周一人民币兑美元即期 续贬，但中间价则四连升并创近三个月新高。中国年内二次降准与上周五美元指数 小涨皆推动美元买兴发力，石油购汇盘亦推波助澜。市场人士认为，尽管央行降准力度超预期，但人民币汇率短期无虞。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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