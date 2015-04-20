台湾汇市：台币兑美元盘中升近2角创近五个月高位，随韩元走强

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透台北4月20日 - 台币兑美元 周一午后升近2角创近五个月高位，跟随韩元走强。交易员称，盘中见外资汇入，而银行间的美元多单留仓也平仓出场。
本地时间15:08，台币兑美元升1.76角至30.986，盘中最高升至30.972；此前盘中高位为去年11月28日的30.910。
交易员说，〞外资应该有进来一些，但不是大量。不然升的幅度会一下就2角以上。〞
韩元兑美元 今日收升0.4%，至1,079.2，为1月28日以来最强水平。
中国央行周日宣布降准后，周一人民币兑美元即期 续贬，但中间价则四连升并创近三个月新高。中国年内二次降准与上周五美元指数 小涨皆推动美元买兴发力，石油购汇盘亦推波助澜。市场人士认为，尽管央行降准力度超预期，但人民币汇率短期无虞。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。