台湾汇市：台币兑美元盘中升近2角创近五个月高位，随韩元走强

路透台北4月20日 - 台币兑美元 周一午后升近2角创近五个月高位，跟随韩元走强。交易员称，盘中见外资汇入，而银行间的美元多单留仓也平仓出场。

本地时间15:08，台币兑美元升1.76角至30.986，盘中最高升至30.972；此前盘中高位为去年11月28日的30.910。

交易员说，〞外资应该有进来一些，但不是大量。不然升的幅度会一下就2角以上。〞

韩元兑美元 今日收升0.4%，至1,079.2，为1月28日以来最强水平。