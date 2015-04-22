台湾数据：3月季调失业率3.75%，结束连11个月下滑走势--主计总处

路透台北4月22日 - 台湾主计总处周三公布，3月经季节调整后失业率为3.75%，自上月的八年低位3.74%回升。

这也是先前连续11个月下滑走势后的首次回升。台湾季调失业率2014年3月为4.07%，较2月的4.04%走高，随后一路走低。

3月未经季节调整的失业率则为3.72%，上月为3.69%。

台湾2014年平均失业率为3.96%，为2009年金融风暴后连续第五年下滑。2009年平均失业率为5.85%。

以下为相关细节：

3月 2月

失业率(%) 3.75 3.74

总劳动人口(千人) 11,612 11,600

就业者(千人) 11,177 11,166

失业者(千人) 435 434 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw/ct.asp...) (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)