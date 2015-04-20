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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 14:26 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎有下跌倾向，涨势渐弱

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    * 脱离上周五低点0.9495，但0.9600仍有卖压
    * 上周五100/200小时移动均线形成看跌交叉，发出卖出信号
    * 下档目标见4月3日低点0.9486，200日移动均线呈上升趋势，切入
位在0.9481
    * 100日移动均线在0.9601，看似稳固阻力
    * 图表：link.reuters.com/pyv54w(完)

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