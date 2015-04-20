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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 14:27 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收高，至1月28日以来最强水平

路透首尔4月20日 - 韩国韩元兑美元 周一收升0.4%，至1,079.2，为1月28日以来最强水平。上周五国内收报1,083.7。(完)

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