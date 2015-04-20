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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 14:31 BJT

日本股市：日经指数在震荡交投中小幅收低，中国股市走疲损及日股人气

路透东京4月20日 - 日本股市周一在震荡交投中小幅收低，因中国股市走疲令日股尾盘人气受挫，但中国新推出的降准举措令股市跌幅受限。

日经指数 下滑0.1%，收报19,634.49点，日内在平盘上下方来回拉锯。

东证股价指数 下滑0.4%至1,582.68点，JPX-日经400指数 下跌0.4%至14,351.90点。（完）

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