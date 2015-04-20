欧洲个股：大众汽车监事会寻求解决领导层危机--德国商报

路透法兰克福4月20日 - 据德国商报(Handelsblatt)周一报导，大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 监事会领导计划不久后进行会晤，以争取解决董事长皮耶希(Ferdinand Piech)和首席执行官文德恩(MARTIN WINTERKORN)之间的工作关系问题，结束近期的领导层危机。

报导援引接近大众汽车监事会的消息人士称，包括皮耶希在内的几名重要监事会成员将在5月5日大众汽车股东年会之前会晤。

大众创始家族掌门人、执掌大众二十余年的皮耶希是此次领导层危机的挑起者，本月稍早他在接受一家杂志采访时公开批评了文德恩。