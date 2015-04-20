欧洲个股：大众汽车监事会寻求解决领导层危机--德国商报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福4月20日 - 据德国商报(Handelsblatt)周一报导，大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 监事会领导计划不久后进行会晤，以争取解决董事长皮耶希(Ferdinand Piech)和首席执行官文德恩(MARTIN WINTERKORN)之间的工作关系问题，结束近期的领导层危机。
报导援引接近大众汽车监事会的消息人士称，包括皮耶希在内的几名重要监事会成员将在5月5日大众汽车股东年会之前会晤。
大众创始家族掌门人、执掌大众二十余年的皮耶希是此次领导层危机的挑起者，本月稍早他在接受一家杂志采访时公开批评了文德恩。
不过消息人士告诉路透，经历过上周监事会指导委员会向文德恩一边倒，几乎将皮耶希赶下台之后，皮耶希在大众汽车的铁腕控制已经削弱。 (完) (编译 刘秀红; 审校 李春喜)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。