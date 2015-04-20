中国证券：上交所成交金额无法及时更新非技术故障，交易及个股行情不受影响

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透北京4月20日 - 中国上海证券交易所周一称因软件设置原因，上交所市场成交金额超过1万亿元人民币后无法及时更新，此非技术故障，交易及个股行情不受影响。
上交所新闻稿称，今日上交所市场成交金额超过1万亿人民币，现有SHOW2003行情文件中指数成交金额字段显示为全“9”数字，交易及个股行情不受影响，均正常显示。此为软件设置原因，并非技术故障。该字段数值以FAST行情文件的相应字段为准。
“它应该是个软件问题，因为我们到时候会换新的系统了，所以说老的软件就看不到交易系统超过万亿就不上去了。”上交所相关人士表示。
新闻稿称，上交所将分步以FAST行情、产品非交易基础信息文件替代现行的SHOW2003行情文件，其中改进之一即是解决SHOW2003行情文件指数成交金额字段仅支持1万亿以下数值的情况。
在FAST行情文件正式启用并全面替代SHOW2003之前，出现类似情形均以FAST行情显示的数值为准。FAST文件行情替换SHOW2003的具体时间将另行公布。（完） (发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
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