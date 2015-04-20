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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 15:00 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑回落，100小时移动均线形成支撑

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    * 欧元兑英镑隔夜刷新高位至0.7245后，料有进一步的上行空间
    * 迅速回落至100小时移动均线，但该水准在盘中提供支撑
    * 这波涨势已在一目均衡云区内回落
    * 回撤态势维持的同时，空头将在0.7210水准处面临麻烦
    * 技术图表：link.reuters.com/ryv54w (完)

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