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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 15:10 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

中国人民银行周日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一（20日）起
下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。 
    
    墨西哥央行总裁卡斯腾斯周日表示，央行在考虑何时需要把利率从纪录低位提升的时候，他既关注本币披
索的大幅贬值，也关注国内经济的疲弱不振。 
    
    日本央行总裁黑田东彦周日表示，如果央行2016年实现让通胀率升至2%的目标并因此开始升息，则可能让
金融市场感到意外。 
    
    低油价预计将导致新西兰第一季的通胀年率降至15年以来的最低水平，但新西兰央行不太可能因此采取行
动，央行希望维持利率不变直至明年。  
       
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.75%                2015年3月4日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.5%     2015年3月1日降25基点
             一年期贷款利率5.35%            2015年3月1日降25基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.75%   2015年3月12日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.25%              2015年2月3日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率1.75%          2015年3月11日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.5%                 2015年3月4日降25基点
             附卖回利率6.5%                 2015年3月4日降25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.25%              2015年3月18日降15基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率14%          2015年3月13日降100个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 刘秀红；审校 白云)

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