《中国企业债发行日程表》--4月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *石狮城投 8 7 -- -- AA 4/28-5/4 兴业证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *重庆大足工业 7 7 4/27簿记建档 上限7.50% AA 4/28-4/29 日信证券 园区建设发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 株州高科集团 10 7 4/16簿记建档 6.38% AA 4/17-4/21 海通证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 庐江城市 10 7 4/15簿记建档 6.70% AA- 4/16-4/22 德邦证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/合肥国资控股提供担保) ========================================================================================= 马鞍山花山区 10 7 4/17簿记建档 *6.07% AA 4/20-4/22 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 绍兴城建 13 7 4/16簿记建档 5.75% AA+ 4/17-4/23 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 上海闵行 20 7 4/17簿记建档 *5.63% AA+ 4/20-4/24 新时代证券 城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 东方花旗证券 ========================================================================================= 江门市高新 8 7 4/21簿记建档 *上限7.00% AA 4/22-4/24 中信建投证券 技术工业园 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 梅州市 10 7 4/21簿记建档 *上限7.50% AA 4/22-4/24 广州证券 新金叶发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 桂林市经济 10 7 4/21簿记建档 上限7.28% AA+ 4/22-4/24 银河证券 建设投资总公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 迁安市兴源 15 7 4/21簿记建档 *上限7.50% AA 4/22-4/24 中信建投证券 水务产业投资 (第3-7年末每年还20%本金) 瑞银证券 ========================================================================================= 浙江瓯海 16 7 4/22簿记建档 -- AA 4/23-4/27 东方花旗证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财通证券 ========================================================================================= 泸州市兴泸 10 10 4/22簿记建档 上限7.28% AA 4/23-4/27 国开证券 投资集团 (第3-6年末每年还10%本金/第4-10年末每年还15%本金) ========================================================================================= 郴州市 10.5 7 4/23簿记建档 上限7.68% AA 4/24-4/27 财富证券 新天投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 淮安市城市 12 7 4/22簿记建档 上限6.90% AA 4/23-4/28 申万宏源 资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 新疆生产建设 3.5 7 4/23簿记建档 上限7.98% AA 4/24-4/28 平安证券 兵团第十师国资经营 (第五年末附发行人和投资者选择权) ========================================================================================= 丹阳市开发区 9 7 4/23簿记建档 -- AA 4/24-4/28 东吴证券 高新技术产业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 遵义市道路 9 8 4/24簿记建档 上限7.73% AA 4/27-4/28 招商证券 桥梁工程 (第3-7年末每年还15%本金/第8年偿还25%/遵义市新区建投集团提供担保) ========================================================================================= 天津环城 12 7 4/24簿记建档 -- AA+ 4/27-4/28 平安证券 城市基础设施投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新余市渝水 12 7 4/22簿记建档 -- AA- 4/23-4/29 信达证券 区城区建设投资开发 (第3-7年末每年还20%本金/发行人以土地使用权进行抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 天津津融 12 7/10 4/22簿记建档 -- AA+ 4/23-4/29 渤海证券 投资服务集团
(品种一规模4.5亿元，期限7年，附第5年末票面利率选择权及投资者回售选择权)
(品种二规模7.5亿元，期限10年，附第7年末票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 绍兴市城 5 7 4/24簿记建档 -- AA 4/27-4/29 摩根士丹利华鑫证券 中村改造建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 安庆市城市 16 7 4/24簿记建档 上限7.26% AA 4/27-4/29 国元证券 建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) 天风证券 ========================================================================================= 漳州市 6 7 4/24簿记建档 -- AA 4/27-5/4 国信证券 经济发展 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。