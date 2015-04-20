《中国企业债发行日程表》--4月20日

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 庐江城市 10 7 4/15簿记建档 6.70% AA- 4/16-4/22 德邦证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/合肥国资控股提供担保) ========================================================================================= 马鞍山花山区 10 7 4/17簿记建档 *6.07% AA 4/20-4/22 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 绍兴城建 13 7 4/16簿记建档 5.75% AA+ 4/17-4/23 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 上海闵行 20 7 4/17簿记建档 *5.63% AA+ 4/20-4/24 新时代证券 城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 东方花旗证券 ========================================================================================= 江门市高新 8 7 4/21簿记建档 *上限7.00% AA 4/22-4/24 中信建投证券 技术工业园 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 梅州市 10 7 4/21簿记建档 *上限7.50% AA 4/22-4/24 广州证券 新金叶发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 桂林市经济 10 7 4/21簿记建档 上限7.28% AA+ 4/22-4/24 银河证券 建设投资总公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 迁安市兴源 15 7 4/21簿记建档 *上限7.50% AA 4/22-4/24 中信建投证券 水务产业投资 (第3-7年末每年还20%本金) 瑞银证券 ========================================================================================= 浙江瓯海 16 7 4/22簿记建档 -- AA 4/23-4/27 东方花旗证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财通证券 ========================================================================================= 泸州市兴泸 10 10 4/22簿记建档 上限7.28% AA 4/23-4/27 国开证券 投资集团 (第3-6年末每年还10%本金/第4-10年末每年还15%本金) ========================================================================================= 郴州市 10.5 7 4/23簿记建档 上限7.68% AA 4/24-4/27 财富证券 新天投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 淮安市城市 12 7 4/22簿记建档 上限6.90% AA 4/23-4/28 申万宏源 资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 新疆生产建设 3.5 7 4/23簿记建档 上限7.98% AA 4/24-4/28 平安证券 兵团第十师国资经营 (第五年末附发行人和投资者选择权) ========================================================================================= 丹阳市开发区 9 7 4/23簿记建档 -- AA 4/24-4/28 东吴证券 高新技术产业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 遵义市道路 9 8 4/24簿记建档 上限7.73% AA 4/27-4/28 招商证券 桥梁工程 (第3-7年末每年还15%本金/第8年偿还25%/遵义市新区建投集团提供担保) ========================================================================================= 天津环城 12 7 4/24簿记建档 -- AA+ 4/27-4/28 平安证券 城市基础设施投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新余市渝水 12 7 4/22簿记建档 -- AA- 4/23-4/29 信达证券 区城区建设投资开发 (第3-7年末每年还20%本金/发行人以土地使用权进行抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 天津津融 12 7/10 4/22簿记建档 -- AA+ 4/23-4/29 渤海证券 投资服务集团