《汇市简讯》欧元/美元呈区间波动，抑制期权波动率走势

0655GMT * 欧元呈区间波动，将抑制期权波动率涨幅 * Gamma值受到历史和近期的实时一周期波动率支撑，位于12%区域 的中端 * 欧元/美元一个月期价平期权波动率从上周五尾盘的12.15%涨至12 .35%，这是常见的周末后上涨行情 * 三个月和一年期波动率几无变动，分别报11.65%和12.65% * 上周欧元看跌期权的一个月期风险逆转指标(RR)跌至1.0，此前曾 上扬(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 白云; 审校 于春红)