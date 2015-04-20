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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 15:15 BJT

《汇市简讯》欧元/美元呈区间波动，抑制期权波动率走势

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    *  欧元呈区间波动，将抑制期权波动率涨幅
    *  Gamma值受到历史和近期的实时一周期波动率支撑，位于12%区域
的中端
    *  欧元/美元一个月期价平期权波动率从上周五尾盘的12.15%涨至12
.35%，这是常见的周末后上涨行情
    *  三个月和一年期波动率几无变动，分别报11.65%和12.65%
    *  上周欧元看跌期权的一个月期风险逆转指标(RR)跌至1.0，此前曾
上扬(完)
      
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 (编译 白云; 审校 于春红)

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