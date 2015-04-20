全球金市：金价持平于1,200美元上方因美元走软；亚洲需求受关注

市场交投受抑，金价仅在上下4美元区间内窄幅波动，为三个多月以来最小盘中交投区间。

“金价今日胶着于近1,200美元位置，市场对股市、油市和外汇市场买兴更大，”驻悉尼一位贵金属交易商称，“如果美元进一步下滑，则金价有可能上探1,220美元。”

美元周一开局走势颇为平静，上周因美国公布的疲弱数据促使市场削减美元多头，累计下跌近2%。

美国上周五公布的通胀数据显示，美国消费者物价在3月连续第二个月上涨，因汽油和房屋涨价，暗示通胀加快，应会保留美联储今年开始升息的可能。 但该消息未能提振美元走高。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚的政策会议将备受关注，市场希望从中寻找有关升息时机更强烈的信号。

美国尽早升息将打压市场对黄金等非孳息资产的需求。

黄金交易商还指出，在全球黄金消费最多的亚洲地区，实物黄金需求未见实质性上升。

鉴于中国央行周末的降准措施，中国这一全球第二大黄金消费国的黄金需求疲弱状况尤为令人担忧。

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

降准措施往往能推动对黄金的需求。但中国实物黄金较全球指标价格的升水目前仍在每盎司1美元左右，与上周五持平。

“我们并未从中国见到任何较大规模的黄金需求，”该交易商称。

在黄金最大消费国印度，消费者持币静待周二黄金购买节日Akshay Tritiya节的到来。

交易商还将关注点投向股票市场。亚洲股市周一下跌，追随美股上周五跌势。

股市继续走软有望促进投资者将资金转向金市寻求避险。

--------------------------0651GMT-------------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1205.3 1.15 0.1

现货银 16.29 0.07 0.43

现货铂金 1168.1 3.55 0.3

现货钯金 783.05 2.75 0.35

COMEX期金 1205.3 2.2 0.18

COMEX期银 16.27 0.041 0.25

汇率

欧元/美元 1.0801

美元指数 97.394

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金