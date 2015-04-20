全球金市：金价持平于1,200美元上方因美元走软；亚洲需求受关注

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
市场交投受抑，金价仅在上下4美元区间内窄幅波动，为三个多月以来最小盘中交投区间。
“金价今日胶着于近1,200美元位置，市场对股市、油市和外汇市场买兴更大，”驻悉尼一位贵金属交易商称，“如果美元进一步下滑，则金价有可能上探1,220美元。”
美元周一开局走势颇为平静，上周因美国公布的疲弱数据促使市场削减美元多头，累计下跌近2%。
美国上周五公布的通胀数据显示，美国消费者物价在3月连续第二个月上涨，因汽油和房屋涨价，暗示通胀加快，应会保留美联储今年开始升息的可能。 但该消息未能提振美元走高。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚的政策会议将备受关注，市场希望从中寻找有关升息时机更强烈的信号。
美国尽早升息将打压市场对黄金等非孳息资产的需求。
黄金交易商还指出，在全球黄金消费最多的亚洲地区，实物黄金需求未见实质性上升。
鉴于中国央行周末的降准措施，中国这一全球第二大黄金消费国的黄金需求疲弱状况尤为令人担忧。
中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。
降准措施往往能推动对黄金的需求。但中国实物黄金较全球指标价格的升水目前仍在每盎司1美元左右，与上周五持平。
“我们并未从中国见到任何较大规模的黄金需求，”该交易商称。
在黄金最大消费国印度，消费者持币静待周二黄金购买节日Akshay Tritiya节的到来。
交易商还将关注点投向股票市场。亚洲股市周一下跌，追随美股上周五跌势。
股市继续走软有望促进投资者将资金转向金市寻求避险。
--------------------------0651GMT-------------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1205.3 1.15 0.1
现货银 16.29 0.07 0.43
现货铂金 1168.1 3.55 0.3
现货钯金 783.05 2.75 0.35
COMEX期金 1205.3 2.2 0.18
COMEX期银 16.27 0.041 0.25
汇率
欧元/美元 1.0801
美元指数 97.394
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 孙茉莉/高琦)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。