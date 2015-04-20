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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 15:21 BJT

路透基点：中国燃气1.5亿美元B档贷款额度分配方案出炉--TRLPC

路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国燃气控股有限公司的1.5亿美元五年期B档贷款额度分配方式出炉。

贷款由苏格兰皇家银行牵头，是规模3亿美元融资案的一部分，其中A档为1.5亿美元的七年期贷款，由国际金融公司(IFC)提供。

苏格兰皇家银行承贷500万美元。12家银行任牵头行。韩亚银行、韩国国民银行和韩国产业银行各自承贷1,200万美元。巴罗达银行、菲律宾群岛银行、三菱东京日联银行、澳洲联邦银行、第一海湾银行、意大利联合圣保罗银行、印度国家银行和三井住友银行各自承贷900万美元。韩国国民银行纽约分行承贷600万美元。法国巴黎银行、新韩银行和友利银行各自承贷700万美元，任主办行。青空银行和东银租赁各自承贷500万美元，任安排行。

消息人士称，协议预计于4月底之前签署。

B档贷款最高综合收益约为222个基点，利率为较Libor加码210个基点，费用55个基点。贷款平均期限为4.75年。

据消息人士，A部分1.50亿美元七年期贷款由IFC的联合贷款组合管理 计划所提供，平均期限是六年。

中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施，并在中国输送天然气。该公司股东基础呈多样化，其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司 GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

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