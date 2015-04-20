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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 15:12 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/4/20

国家          时间   较前月(季)(%)       上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国             第四季            +0.6  f           +0.5  f                 +3.0  f
 德国             第四季            +0.7  r           +0.1  f                 +1.6  r
 法国             第四季            +0.1  r           +0.3  f                   --  
 意大利           第四季            持平  r           -0.1  f                 -0.5  r
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                3月            +0.2              +0.3                    持平  
 德国                3月            +0.5  f           +0.9  f                 +0.3  f
 法国(HICP)          3月            +0.7  f           +0.1  f                 持平  f
 意大利(HICP)        3月            +2.1  f           +0.3  f                 持平  f
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                3月            +0.2              +0.2  r                 -1.7  
 德国                3月            +0.1              +0.1                    -1.7  
 法国                2月            +0.7              -0.9                    -2.6  
 意大利              2月            +0.5              -1.3  r                 -2.6  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                          
 英国             12-2月             5.6               5.7                          
 德国                3月             6.4  @            6.5  @                       
 法国             第四季            10.4  p           10.3  r                       
 意大利              2月            12.7  @           12.6  @ r                     
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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