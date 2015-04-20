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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 15:18 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.50遭遇阻力

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* 英镑/美元再度于1.50美元受阻，政治面因素显然造成压力

* 英格兰房屋要价升至历史新高 。股市上涨将提振消费者信心

* 周四将公布零售销售数据。周三公布英国央行会议记录

* 支撑位在周五低点1.4917。上方关键位在55日均线位置1.5065

* 主要货币料将呈区间交投。英镑/美元可能在1.49-1.50(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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