银行观点：降准不会引发股市“疯牛”，未来降息降准仍有必要--浦发银行

路透北京4月20日 - 中国央行周日宣布降准一个百分点，并夹带针对性的定向策略，浦发银行 研究团队发布报告称，本次降准预计释放1.6万亿元人民币流动性；预计之后还将有一次针对实体经济的25个基点降息，以降低企业利息费用支出，而未来降准也是必要选项。

对于资本市场变化，报告称，不太认为货币政策宽松产生的流动性会对股票市场有很大提振。如果监管层期望的慢牛变成“疯牛”，监管政策升级概率则很大；同时，债市在资金成本下行的预期下会受益更多。

以下是浦发银行报告原文：

**降准的目的有何在**

从降准的目的来看，我们理解至少有四个方面：第一，实体经济表现疲弱，一季度GDP增长勉强达到7%，而无论是投资、社会零售销售和出口均出于下行通道之中。中观数据反映的经济表现同样糟糕，如发电量3月同比下滑了3.7%、螺纹钢价格也持续下行，这需要宽松货币政策来提振。

第二，由于资本外流和贸易盈余下降，基础货币创造不足。如3月贸易盈余大幅下降至30.8亿美元，而在贸易大幅扩张的1、2两月，央行口径的外汇占款累计也减少了660亿元。

第三，今年以来，随着股票市场火爆、“金融脱媒”压力有增无减，金融机构整体人民币存款增速在2015年3月仅为10.1%，且从结构上看居民、企业存款被不稳定的保证金、同业存款替代，这使商业银行信贷投放意愿下降，也造成实体经济领域信贷条件偏紧。

第四，投资者整体风险偏好上行带来的“脱媒”减少了商业银行在国债、金融债和地方债等收益率较低的利率债配置意愿和能力。从配合地方债务置换角度，降准一定程度可以改善资金面的供求关系。

**未来仍有刺激空间**

我们一直认为二季度将是宽松政策“火力全开”的时段，从新加坡A50走势，结合年初以来海外投资者购买债券、股票情况来看，外资并未发生大规模净流入，而国内企业的结汇率已经下降到50%，资本外流压力增加也使本次降准依然有一定中性的意味。

从“稳增长”角度来看，货币政策仍会全面发力：价格政策方面，中国央行已经开始持续引导七天逆回购利率下行，压低货币市场短期利率，我们认为这一政策仍将延续，二季度的七天回购利率中枢将回到3%左右，且未来资金市场利率不会随着IPO冲击大幅波动。

预计未来一次针对实体经济的25个基点降息同样必要。这可以降低企业利息费用支出，缓解收入下滑时的财务风险。数量政策方面，未来降准也是必要选项，无论是以公开降准还是MLF的形式，这将主要用以增加基础货币，提高货币乘数。

此外，随着国开行、进出口银行全面转型为政策性银行，我们认为货币政策会出现“准财政”化的倾向，如类似去年PSL的基础货币提供规模会大幅上升，主要用以稳定国内基础设施投资、落实“一路一带”政策的贸易融资。

**对股市影响有限**

我们不太认为货币政策宽松产生的流动性会对股票市场有很大提振：首先，证监会此前禁止券商参与场外配置、伞形信托等业务，以及李克强在工行表态认为“金融和实体经济应该是肌体和血液的关系，两者相互依托、相辅相成”，这意味着高层对于资金“脱实入虚”的杠杆化交易已有关注。

如果监管层期望的慢牛变成“疯牛”，这无疑会将监管层逼到舞台的角落，我们猜测监管政策升级概率很大，如银监会对理财资金对接股市各类融资渠道行为进一步约束、证监会继续提高两融资金门槛、调整抵押率和费率等。

第二，本次降准力度超预期显示实体经济十分低迷，预计企业盈利在未来数个季度难以改观，盈利增长难以支撑目前高估值。