亚洲橡胶：TOCOM期胶续跌，受日圆走强及需求担忧拖累

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
美元兑日圆 略跌至118.70日圆，上周五报在118.98，美国数据表现平平，市场削减美元多仓。
东京工业品交易所(TOCOM)9月橡胶合约 <0#2JRU:>收低2.1日圆，报每公斤196.5日圆。该合约距离4月9日触及的两个半月低点194日圆并不远。
上海期交所橡胶主力9月合约 下跌60元人民币，报每吨12,715元。
根据橡胶大厂Halcyon Agri Corp Ltd 的一封信函，该公司将大幅调升长期合约价，且可能停止交割至新加坡商品交易所(SICOM)。
Halcyon约生产全球约7%的天然橡胶，此举凸显出亚洲橡胶大厂苦于期价低迷在2009年以来最低水准的窘境。
SICOM-5月橡胶合约 最新交投在每公斤137.10美分，下跌1.6美分。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/李婷仪 审校 蔡美珍/于春红)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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