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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 15:24 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,851亿韩元，连续第10日买超

路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市买超2,851亿韩元，为连续第10日买超，期间累计买超2.52万
亿(兆)韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     4月20日       285.1     -313.7          32.4
     4月17日       279.9     -108.1        -148.6
     4月16日       374.9     -268.1        -101.8
     4月15日       321.2     -344.9          18.2
     4月14日       395.8     -148.1        -221.0
     4月13日       279.2     -284.7          22.2    
     4月10日       287.4       22.0        -304.4
     4月 9日       151.4     -228.7         153.4    
     4月 8日        94.6       60.0        -136.8
     4月 7日        48.3      -57.0          62.7
     4月 6日       -17.5     -108.5         121.3
     4月 3日        45.4       89.6        -131.5
     4月 2日       -15.7      -70.5          99.7
     4月 1日       -63.2      -82.9         122.3
     3月31日       137.2     -106.8         -26.7
     ----------------------------------------------
    本月以来     2,466.8   -1,843.5        -411.9
    ----------------------------------------------
    今年以来     5,664.6   -4,829.9      -1,815.7
    ---------------------------------------------- (完)

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