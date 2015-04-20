表格：外资在韩国股市买超2,851亿韩元，连续第10日买超

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资 在韩国股市买超2,851亿韩元，为连续第10日买超，期间累计买超2.52万 亿(兆)韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 4月20日 285.1 -313.7 32.4 4月17日 279.9 -108.1 -148.6 4月16日 374.9 -268.1 -101.8 4月15日 321.2 -344.9 18.2 4月14日 395.8 -148.1 -221.0 4月13日 279.2 -284.7 22.2 4月10日 287.4 22.0 -304.4 4月 9日 151.4 -228.7 153.4 4月 8日 94.6 60.0 -136.8 4月 7日 48.3 -57.0 62.7 4月 6日 -17.5 -108.5 121.3 4月 3日 45.4 89.6 -131.5 4月 2日 -15.7 -70.5 99.7 4月 1日 -63.2 -82.9 122.3 3月31日 137.2 -106.8 -26.7 ---------------------------------------------- 本月以来 2,466.8 -1,843.5 -411.9 ---------------------------------------------- 今年以来 5,664.6 -4,829.9 -1,815.7 ---------------------------------------------- (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。