背景资料：中国四个自由贸易试验区方案概况

路透北京4月20日 - 设立自由贸易区是中国本届政府的重大决策，旨以制度创新为核心，在加快政府职能转变，探索体制机制创新，促进投资贸易便利化，营造国际化市场化法治化营商环境等方面进行探索。

2013年8月中国批准设立上海自贸区，2015年3月24日，中共中央政治局审议通过广东（三大片区：广州南沙自贸区、深圳蛇口自贸区、珠海横琴自贸区）、天津、福建自由贸易试验区总体方案。4月20日正式印发广东、天津和福建自由贸易试验区总体方案的通知。

以下为根据政府网发布的文件整理的四个自贸区背景资料：

**上海**

时间：2013年8月22日经国务院正式批准设立，于当年9月29日正式挂牌。这是中国大陆境内第一个自由贸易区。

范围：总面积120.72平方公里。最初仅涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区、上海浦东机场综合保税区4个海关特殊监管区域（28.78平方公里），2014年12月获准扩围且扩展区域涵盖陆家嘴金融片区（34.26平方公里）、金桥开发片区（20.48平方公里）、张江高科技片区（37.2平方公里）。

目标：深化完善以负面清单管理为核心的投资管理制度、以贸易便利化为重点的贸易监管制度、以资本项目可兑换和金融服务业开放为目标的金融创新制度，力争建设成为开放度最高的投资贸易便利、货币兑换自由等的自由贸易园区。

**广东**

范围：116.2平方公里，涵盖三个片区：广州南沙新区片区60平方公里（含广州南沙保税港区7.06平方公里），深圳前海蛇口片区28.2平方公里（含深圳前海湾保税港区3.71平方公里），珠海横琴新区片区28平方公里。

目标：经过三至五年改革试验，构建开放型经济新体制，实现粤港澳深度合作，形成国际经济合作竞争新优势，力争建成符合国际高标准的法制环境规范、投资贸易便利、辐射带动功能突出、监管安全高效的自由贸易园区。

**天津**

范围：119.9平方公里，涵盖三个片区：天津港片区30平方公里（含东疆保税港区10平方公里），天津机场片区43.1平方公里（含天津港保税区空港部分1平方公里和滨海新区综合保税区1.96平方公里），滨海新区中心商务片区46.8平方公里（含天津港保税区海港部分和保税物流园区4平方公里）。

目标：经过三至五年改革探索，将自贸试验区建设成为贸易自由、投资便利、金融服务完善等国际一流自由贸易园区，在京津冀协同发展和中国经济转型发展中发挥示范引领作用。

**福建**

范围：118.04平方公里，涵盖三个片区：平潭片区43平方公里，厦门片区43.78平方公里（含象屿保税区0.6平方公里、象屿保税物流园区0.7平方公里、厦门海沧保税港区9.51平方公里），福州片区31.26平方公里（含福州保税区0.6平方公里、福州出口加工区1.14平方公里、福州保税港区9.26平方公里）。