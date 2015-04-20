《独家新闻》沙特4月原油产量接近纪录高位--石油部长欧那密

“我相信随着时间推移需求将持续成长。我们对此相当非常肯定。以我们而言绝对没有疑虑。自从价格变化以来我们尚未见到任何改变。”他说。

当被问及OPEC下次6月5日的会议中沙特对产出的立场时，欧那密：“这还尚待观察。我们必须研究数据、讯息，然后再决定要怎么做。”

欧那密说为了稳定市场，所有产油国都必须合作。