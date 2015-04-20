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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 15:52 BJT

《独家新闻》沙特4月原油产量接近纪录高位--石油部长欧那密

“我相信随着时间推移需求将持续成长。我们对此相当非常肯定。以我们而言绝对没有疑虑。自从价格变化以来我们尚未见到任何改变。”他说。

当被问及OPEC下次6月5日的会议中沙特对产出的立场时，欧那密：“这还尚待观察。我们必须研究数据、讯息，然后再决定要怎么做。”

欧那密说为了稳定市场，所有产油国都必须合作。

“你知道的，我已经说过很多次，市场的稳定取决于产油国、消费国和行业的通力合作。所以，我们需要协同所有产油国来稳定市场。”(完) (编译 白云/汪红英/陈宗琦/李婷仪 审校 王洋/于春红)

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