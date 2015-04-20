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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 16:58 BJT

更新版 1-台湾汇市：外资汇入随韩元收升近五个月高位，观察外资和央行动向

(新增交易员说法及市场收盘资讯)
    * 台币收创近五个月高位
    * 外资汇入但央行阻升台币
    * 明日实质交易区间料在30.950-31.050

    路透台北4月20日 - 台币兑美元  周一收升报31.102，创近五个月收盘高位。汇银人士指
出，外资汇入，但尾盘疑似央行出手阻升台币令其回弱至31以上，后市须观察外资及央行动向。
    
    汇银人士说，外资在台股还小幅卖超，但在汇市却又显现出积极汇入，二相比较下操作逻辑并不合理。而
央行午后疑似出手美元买盘，阻升台币；进口商稍有美元买需。台币收盘前高在2014年11月28日的31.039。
    
    〞(外资)从早到晚都在卖美元，保管行或不是都在卖。〞一位本地大型商银交易人士说。
    
    他们也表示，外资明显汇入，但近期台股持续走跌，外资也未见明显买超台股。若按台湾央行以往惯例，
若外资汇入但未买股票，则可能不会让外资资金在台湾停留过久，短期内外资和央行的动向值得留意。
    
    交易员也说，目前国际美元有必须向下修正的声音，而亚币今日也普遍走扬。台湾主要科技产业竞争对手
--韩元兑美元 今日收升0.4%，至1,079.2，为1月28日以来最强水平。
    
    至于出口商方面，交易员表示，目前出手的美元卖盘并不强，主要还是对目前的价位不满意，可观察临近
月底时美元的卖需是否上升。至于美元买盘方面，进口商今日稍有出笼，但油款偏少。
       
    中国央行周日宣布降准后，周一人民币兑美元即期 续贬，但中间价则四连升并创近三个月新高
。中国年内二次降准与上周五美元指数 小涨皆推动美元买兴发力，石油购汇盘亦推波助澜。市场人士认
为，尽管央行降准力度超预期，但人民币汇率短期无虞。  
    
    今日主要交易区间在30.972-31.066，上日交易区间在31.080-31.137。交易员预估，明日台币主要实质交
易暂看在30.950-31.050之间。      
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价较上日稍收歛；一个月美元/台币
远汇 尾盘报30.978/31.008，上日收在30.968。 
    
    台湾股市周一连两日小幅收跌，但守稳9,500点。证交所资料中，外资及陆资在台股卖超1.96亿台币，连
续两个交易日卖超共计40.02亿台币。 
     
    多数新兴亚洲货币周一持坚，此前中国再度采取大胆的刺激举措；但中国经济放缓疑虑犹存，令亚币回吐
部分涨幅。 
    
    本/下周全球重要经济事件和数据包括：
    4月20日(一)：德国3月PPI；美国3月芝加哥联邦储备银行全国活动 指数；澳洲央行总裁史蒂文斯在高盛
主办的午餐会上发表讲话；法国央行总裁诺亚在巴黎欧 洲金融市场协会国际金融论坛上发表讲话。
    4月21日(二)：德国4月ZEW景气判断指数/现况指数；加拿大2月趸售(批发)贸易；日本3 月进口/出口/贸
易收支。
    4月22日(三)：韩国第一季GDP初值；澳洲第一季CPI/央行CPI加权中值/央行CPI截尾均 值；英国央行货币
政策委员会4月投票结果；美国2月房价(较前月)；美国房价指数；美国成 屋销售年率(万户)；欧元区4月消费
者信心指数/美国3月成屋销售年率；
    4月23日(四)：日本4月制造业PMI初值；汇丰中国4月制造业PMI初值；瑞士3月贸易收支 /德国5月Gfk消费
者信心；德国4月Markit制造业PMI初值；台湾3月工业生産/欧元区4月Mark it综合/制造业PMI；英国3月零售
销售/公共部门净借款/收支短差；美国Markit制造业采购 经理人指数(PMI)4月初值；美国3月新屋销售年率；
    4月24日(五)：德国IFO企业景气判断指数/现况指数/预期指数；台湾3月M2年增率；美 国3月建筑许可年
率修正值；美国3月耐久财订单；欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长 非正式会议；日本央行副总裁中曾
宏就亚洲经济长期前景发表讲话；2015东盟峰会；    
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币一个月期          -0.040/-0.030      -0.055/-0.040
 美元/台币六个月期          -0.105/-0.075      -0.120/-0.085
 (完)

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