《焦点》中国A股市场情绪极度亢奋成交屡创天量，短期或现阶段性高点

* 沪市单日成交额突破1万亿人民币大关

* 市场情绪极度亢奋，短期市场波动加大

* 市场风险集聚，股指短期或现阶段性高点

作者 张晓翀

路透北京4月20日 - 上周末市场重磅信息频出令中国投资者眼花缭乱，尽管对消息面存在着不同的解读，但已然极度亢奋的市场情绪依然令大盘高歌猛进，中国股市沪综指 周一单日成交额突破1万亿人民币大关，创有史以来最高成交值。

市场分析人士指出，央行降准消息出台后，市场对后市利好预期开始降温，增量资金入市速度可能将放慢，场内获利筹码也可能会出现阶段性出逃。随着时间推移，港股通分流的资金也将加大，A股调整在所难免。

“天量之后，我估计可能会往下砸一砸。”信达证券策略分析师谷永涛表示。

数据显示，当前市场情绪亢奋度已达极端水平，可能在短期内加大市场的波动。据统计，2015年第一季度，新增股票账户同比增长433%，达到795多万户，其中，80后成为主力军占62%；从持股看，90%以上账户持股市值50万元以下。

投资者交易活跃，两市交易金额41.18万亿元，同比增长238.4%，其中自然人投资者的交易金额占八成以上，换手率达100.7%，同比增长67.2%。

3月中旬以来，沪综指在突破前期高位3,400之后一路飙升，在25个交易日内即上涨高至4,356点，最大涨幅近三成，而周一的历史天量成交令交易所因软件设置原因无法正常更新，加剧了市场对于天量见天价的恐慌情绪。

上海证券交易所周一称因软件设置原因，上交所市场成交金额超过1万亿元人民币后无法及时更新，此非技术故障，交易及个股行情不受影响。

“沪综指若接近4,600点或继续突破向上则风险巨大，不宜追高，这是上半年最后的疯狂。”联讯证券副总经理曹卫东称。

面对投资者蜂拥而入的进入股市，中国证监会主席肖钢近期提醒广大投资者，参与股票投资要保持理性、冷静。要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。

监管层亦对狂热的市场采取了部分降温措施，证监会上周五发布通知允许公募基金等经营融券业务，并禁止券商参与伞形信托。 。

但分析人士指出，对于规范两融业务，投资者可能更看重管理层的态度，而非担心限制两融对资金面产生负面影响。考虑居民的正常资金正通过多种其他渠道源源不断的进入市场，当前高企的融资规模对市场影响有限。

而货币政策的宽松预期逐步兑现，进一步激发市场热烈情绪。中国央行周日稍晚宣布，自4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降准1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

多位市场人士对此表示，此次降准有可能是大盘阶段性顶部信号，目前多数中小市值股票的估值较高，创业板估值已接近百倍水平，其调整压力不可小觑，而若市场出现调整，其他个股可能也会出现下跌，从而促使大盘进入级别较大的调整。

沪综指周一收低1.6%报4,217.08点，创一个半月最大单日跌幅，盘中剧烈震荡，振幅达3.86%，成交额则为11,422亿元再创历史天量。

**短期或现阶段性高点**

多位市场人士指出，3月后市场上涨速度明显加快，当下基本面、政策面、资金面等变数较大，虽经济增速下行令更多稳增长组合政策呼之欲出，大类资产加快向权益投资的迁移配置为市场中长期上行提供动力，但政策预期开始兑现，短期市场或现阶段性高点。

“监管层对市场的态度其实已经发生了一些微妙的改变，如果市场进一步高歌猛进，会导致调控监管进一步加强。”方正证券策略分析师陈敏表示。

中信证券策略团队报告认为，近期市场“任性”大涨已经引发监管层担忧，股市大涨明显领先于改革进程，可能不利于推进全面深化改革。

分析人士并指出，在降息落地之后，未来政策进入观察的空窗期，市场缺乏提升估值的动力。目前市场融资杠杆率较高，降杠杆的趋势肯定还会延续。一旦融资盘套现导致踩踏将造成股指的快速放量下跌，风险不可不防。