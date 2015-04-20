《全球汇市》澳元和新西兰上涨，受中国央行降准激励

法国央行总裁称，希腊银行业用于获得欧洲央行再融资的抵押品可能很快将用尽，除非雅典和欧盟及国际货币基金组织(IMF)就经济改革达成协议。

虽然希腊银行业或政府财政所面临的压力并非新鲜事，但现在很多人认为希腊在未来数月退出欧元区至少是有可能发生的。

“这是欧元当前所面临的另一个重大风险，”Hardmann说。“我们预计欧元兑美元在第三季度会跌向平价水平，但如果希腊出了什么问题，则这种情况(欧元兑美元跌向平价)可能会提前。”

欧元兑美元 下跌0.2%，至1.0785美元。欧元兑日圆 下跌0.5%，至127.895日圆。日圆兑美元 小涨0.25%，至118.65日圆。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0786 1.0805 -0.18 -10.84 1.2097

美元/日圆 118.73 118.90 -0.14 -0.79 119.68

欧元/日圆 128.04 128.47 -0.33 -11.56 144.77

美元/瑞郎 0.9505 0.9517 -0.13 -4.39 0.9941

英镑/美元 1.4970 1.4959 +0.07 -3.87 1.5573

美元/加元 1.2187 1.2247 -0.49 +4.90 1.1618

澳元/美元 0.7812 0.7770 +0.54 -4.36 0.8168

新西兰元/美元 0.7707 0.7680 +0.35 -1.15 0.7797

欧元/瑞郎 1.0253 1.0288 -0.34 -14.74 1.2026

欧元/英镑 0.7204 0.7220 -0.22 -7.11 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3112 9.3457 -0.37 -1.66 9.4688

美元/挪威克朗 7.8130 7.8269 -0.18 +4.56 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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