金属期市：中国降准刺激伦敦期铜跳涨，但升幅随后收敛

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。
0718GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%，报每吨6,082美元，上一交易日收盘持平。稍早期铜一度突破6,173美元，为3月26日来最高。
6月沪铜 收高0.3%，报每吨43,870元人民币。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和基金经理人在4月14日止当周降低对铜期货和期权的多头押注。
券商Triland在报告中称，LME期铅 技术面改善预示会进一步上涨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王洋/高琦)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。