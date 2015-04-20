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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 16:01 BJT

金属期市：中国降准刺激伦敦期铜跳涨，但升幅随后收敛

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

0718GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%，报每吨6,082美元，上一交易日收盘持平。稍早期铜一度突破6,173美元，为3月26日来最高。

6月沪铜 收高0.3%，报每吨43,870元人民币。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和基金经理人在4月14日止当周降低对铜期货和期权的多头押注。

券商Triland在报告中称，LME期铅 技术面改善预示会进一步上涨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王洋/高琦)

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