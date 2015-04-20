中东情势：沙特安全部队进入戒备状态，防止能源设施或购物中心被袭击

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透利雅得4月20日 - 沙特阿拉伯内政部发言人Mansour Turki周一表示，沙特安全部队已进入戒备状态，以防一处购物中心或能源设施遭到军事袭击。
“有情报表明，一处购物中心或沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的设施可能成为军事袭击的目标。我们将这个情报反映给了安全部队，让他们对此做好戒备，”发言人对路透表示。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。