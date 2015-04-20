版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 16:09 BJT

中东情势：沙特安全部队进入戒备状态，防止能源设施或购物中心被袭击

路透利雅得4月20日 - 沙特阿拉伯内政部发言人Mansour Turki周一表示，沙特安全部队已进入戒备状态，以防一处购物中心或能源设施遭到军事袭击。

“有情报表明，一处购物中心或沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的设施可能成为军事袭击的目标。我们将这个情报反映给了安全部队，让他们对此做好戒备，”发言人对路透表示。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐