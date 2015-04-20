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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 17:29 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币连两日收跌，降准力度超预期与油盘购汇推动

* 人民币两连跌，降准力度大显经济前景不佳
    * 中间价四连升创近三个月新高
    * 购汇需求渐增难改人民币窄幅整理走势

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期 周一续收跌并重回6.2元上方，中间
价则四连升至近三个月新高。中国年内二次降准推升美元买兴，而油盘购汇亦推波助澜。市
场人士认为，超预期降准力度更显中国经济基本面疲软，但人民币汇率短期仍难有方向。
        
    他们并表示，中间价四连升至1月22日以来高位体现央行政策性升值引导态度，但中国
央行超预期降准令市场对未来再降息亦满怀期待；虽然人民币短期承压，但并不意味着贬值
通道开启，只要不突破6.18-6.22元区间，估计波幅都将有限。
    
    “降准释放了流动性，人民币回调还是正常的，经济表现不佳才会超预期降准，”一城
商行交易员称，“但今天一年期美元/人民币掉期点都跌破1,600了，人民币贬值预期并不强
，从这看跌不远的吧。”
    
    中国央行周日宣布，周一(20日)起普降金融机构存款准备金率1个百分点，另对农村金
融机构等加大定向下调力度。预期此举可释放资金总量约1.2万亿元人民币，以达到降低融
资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。 

    一股份行交易员表示，早上还有一些油盘在买美元，估计上周五油盘买了近二十亿美元
，今天早上还有四五亿规模。
        
    他并认为，人民币不会由此进入贬值趋势，市场对人民币的贬值预期不复前期浓厚。目
前离岸人民币价格开始强于在岸，CNH与CNY曲线走势的逆转反映境外人民币贬值预期明显消
退。上周人民币现汇在震荡中小涨0.17%。    
        
    全球汇市方面，受中国下调银行存款准备金率影响，澳元和新西兰元周一上扬；欧元则
稍稍下滑，之前国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)华盛顿会议未能在围绕希腊金融救
助一事上取得进展。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元             今日                  上日       升贬
 即期成交价格                     6.2015                6.1978     -0.06%
 中间价                           6.1255                6.1267     0.02%
 成交额                           126亿美元                        
                                                                   
 日内美元/人民币相对于中间价最大  -1.29% (上限±2%)     日高       日低
 波幅                                                              
 日内波动幅度(pips)               119                   6.1928     6.2047
 2015年来即期升贬值幅度           0.04%                            
 1年期美元/人民币掉期升水         1572                             
                                                                   
                                                                   
 离岸人民币市场,北京时间17:06     今日                  上日       
 1年期NDF                         6.2820/6.287          6.2825     
 CNH即期                          6.1993/6.2022         6.1918     
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率
浮 动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/张金栋；; 审校 林高丽)

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