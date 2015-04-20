《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在震荡交投中小幅收低，中国股市走疲损及日股人气

日本股市周一在震荡交投中小幅收低，因中国股市走疲令日股尾盘人气受挫，但中国新推出的降准举措令股市跌幅受限。日经指数下滑0.1%，收报19,634.49点，日内在平盘上下方来回拉锯。东证股价指数下滑0.4%至1,582.68点，JPX-日经400指数下跌0.4%至14,351.90点。

--中国股市：沪综指收低1.6%创一个半月最大单日跌幅，成交额破万亿再创天量

中国股市沪综指收低1.6%，创一个半月最大单日跌幅，盘中剧烈震荡，成交额破万亿元再创历史天量。分析师指出，今日早盘金融地产等权重板块受降准消息刺激走势较强，拉动指数冲高，但午后盘中获利回吐压力加大，多数个股出现下跌，尾市一度因上交所成交额因软件设置原因无法更新，大盘出现恐慌跳水。

沪综指收报4,217.08点，跌70.22点，或1.64%，上证A股今日成交11,422亿元人民币，上日为9,107亿元。沪深300指数收报4,521.92点，跌1.61%；沪深300指数期货主力5月合约报4,517.0点，跌2.31%，成交1,600,488手。130亿元额度的沪股通净卖出10.2亿元。

--香港股市：创四个月来最大单日跌幅，追随内地股市跌势

香港股市录得四个月最大跌幅，受累于沪综指午后大跌，即便中国央行采取迄今最为大胆的政策措施来促进经济增长。恒生指数收盘跌2.0%，至27,094.93点，创2014年12月以来的最大单日跌幅。恒生国企指数大跌2.9%，至14,111.34点，为三个月以来的最大单日跌幅。

--汇市：澳元和新西兰上涨，受中国央行降准激励

澳元和新西兰元上扬，此前澳洲最大出口市场--中国下调银行存款准备金率以支撑经济，激励全球投资者买入较高风险货币。欧元稍稍下滑，之前国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)华盛顿会议未能在围绕希腊金融救助一事上取得进展。

澳元兑美元在中国降准消息提振下触及近一个月高点0.7844美元，最新报0.7810，涨幅0.3%。新西兰元表现略好于澳元，兑美元涨0.6%，至0.7707美元。

--欧元债市：希腊退欧担忧促使德债收益率再次下探零水平

德国10年期借贷成本再度朝着零挺近，尽管欧洲央行购债计划压低收益率(殖利率)，但希腊退欧担忧仍令最高评级资产的需求增加。希腊与欧元区伙伴及IMF围绕该国经济改革的谈判一直处于僵局。希腊的金主要求雅典实施经济改革，才能放行剩余纾困资金。该国的现金正在迅速耗尽。

德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.07%，周五低见0.05%。过去一周，该公债收益率下滑了8个基点。

--国际油市：油价扩大涨幅，受美国活跃钻机减少和中国刺激政策激励

油价上涨，因美国活跃钻机数量下降，暗示今年下半年的原油供应将减少，此外中国的刺激措施也支撑了人气。0840GMT，近月布兰特原油期货上涨0.19美元，至每桶63.64美元，美国原油上涨0.39美元，报每桶56.13美元。

--全球金市：金价持平于1,200美元上方因美元走软；亚洲需求受关注

金价几无变动，持于每盎司1,200美元上方，美元走贬为避险资产黄金提供支撑，但缺乏强劲的现货需求，以及美国升息不确定性，令投资人裹足不前。0842GMT，现货金报每盎司1,205.60美元左右。

--金属期市：中国降准刺激伦敦期铜跳涨，但升幅随后收敛

中国普降存款准备金率后，伦敦期铜周一升至四周高位，但之后涨幅收敛。瑞银分析师Dan Morgan指出，如果中国降准之举有助楼市回稳，则可能协助提振铜价。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.2%，报每吨6,073美元，上一交易日收盘持平。稍早期铜一度突破6,173美元，为3月26日来最高。