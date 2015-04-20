中国汽车：GKN与华域汽车中国合资公司五年内投资8.5亿美元用于扩产

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透上海4月20日 - 英国飞机和汽车部件生产商GKN 旗下GKN汽车周一表示，其与华域汽车 的中国合资公司未来五年将投资8.5亿美元用于扩产，以满足市场对公司传动系统、全轮驱动（AWD）及混合技术日益增长的需求。
公司新闻稿称，目前该合资公司在上海建造全新的大型技术中心，将于今年底竣工。另外，合资公司位于上海、重庆、武汉、长春和南京仪征的工厂生产能力将得到大幅提升，一家位于成都的新装配工厂也在筹划中。GKN粉末冶金部门也将于今年晚些时候在丹阳开设新工厂，扩大生产力。
GKN汽车首席执行官Andrew Reynolds Smith表示，“ 此次投资的规模显示，我们致力服务全球和本土汽车制造商，积极配合他们在全球最大汽车市场的业务不断拓展。”
中国已连续数年成为全球最大汽车生产国和消费国，其汽车产量预计将从2014年的2,260万辆增长至2022年的3,210万辆，增幅达42%。GKN预计，未来中国对全轮驱动（AWD）系统的需求将有更强劲的增长，同期增幅预期可达140%。
华域汽车是中国最大汽车厂商上汽集团 的控股子公司。GKN是首批进入中国市场的一级汽车零部件供应商之一，于1988年成立合资企业上海纳铁福传动系统有限公司。（完） (发稿 张世儒；审校 林高丽)
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