路透伦敦4月20日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五上涨，但在1.0860美元水平以及200日移动均线略下方遭遇阻力后拉回。只要汇率在近期的上升通道内交投，我个人认为短线趋势仍为向上。日线图摆动指标亦支撑上述看法。14日相对强弱指标(RSI)目前正在测试50，可能很快往上突破；平滑异同移动平均线(MACD)虽仍为负值，但已经再度与虚线交叉向上。不过，有鉴于汇价逼近上升通道高档区间，我会提防可能出现拉回。

放大来看，欧元/美元仍在50与200日移动均线下方交投。然而，需要明显收在1.0460以下，才能确认低点会下移，重新引发更大的下档走势。另一方面，如果收在1.1045上方，可能完成双重底的信号，甚或为更大的多头涨势铺平道路。

英镑/日圆：在178.70碰到阻力后下跌，而这刚好是2月27日至4月14日跌势的38.2%回档位。目前汇率在177.60支撑附近交投，如果跌破，则可能测试176.70的下一个支撑。我们的短线摆动指标更支持这样的看法。RSI在70略下方碰到阻力，并转而下跌。

长线来看，汇价目前正重逢200日移动均线附近。汇价在日线图上要明显且果断收在175.70这条线下方，整体趋势才会转为偏空。

澳元/美元：周一跳空上涨，此前中国央行在周末期间降低存款准备金率。升破0.7725美元，意味着完成了双重底，我会认为短线趋势将持续上行。如果明显突破0.7845，便可能朝0.7880的下一个目标阻力挺进。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0757 1.0805 -0.44 -11.08 1.2097

美元/日圆 118.78 118.90 -0.10 -0.75 119.68

欧元/日圆 127.78 128.47 -0.54 -11.74 144.77

美元/瑞郎 0.9536 0.9517 +0.20 -4.07 0.9941

英镑/美元 1.4937 1.4959 -0.15 -4.08 1.5573

美元/加元 1.2199 1.2247 -0.39 +5.00 1.1618

澳元/美元 0.7797 0.7770 +0.35 -4.54 0.8168

新西兰元/美元 0.7704 0.7680 +0.31 -1.19 0.7797

欧元/瑞郎 1.0256 1.0288 -0.31 -14.72 1.2026

欧元/英镑 0.7200 0.7220 -0.28 -7.16 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3005 9.3457 -0.48 -1.78 9.4688

美元/挪威克朗 7.8114 7.8269 -0.20 +4.54 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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