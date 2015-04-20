更新版 1-台湾数据：3月外销订单年增1.3%略优于预期，但第二季有隐忧

(新增分析师评论和细节)

路透台北4月20日 - 台湾3月外销订单较上年同期增1.3%，虽略优于市场预估的成长0.6%，不过分析师认为，中国市场订单持续衰退将是第二季订单能否转为正成长的隐忧。

经济部表示，第二季外销订单年增2.5%，创下2013年第四季以来的最差。

台新投顾分析师王凯民认为，〞电子产品增幅趋缓，..其中主要的原因是苹果手表的需求仍在观望中，且中国的需求疲弱，都拖累了外销订单的表现。〞

他也认为，展望第二季，因去年下半年有苹果IPHONE6的出货使得基期偏高，我们预估第二季订单将较去年同期持平，第三季可能衰退。主计处可能会下修3.78%的经济成长率。

中国先前公布第一季度GDP仅有7.0%创下六年新低。中国人民银行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

中国国家统计局先前公布，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，增速创出六年新低。自2000年以来，中国季度GDP增速在2001年四季度和2009年一季度时两次下探6.6%的更低水平，分别是美国科网股泡沫破灭和全球金融危机肆虐之时。

经济部林丽贞处长则说，美国订单挹注是外销订单表现较好的因素之一，主要在资讯及通讯产品方面需求较佳。

经济部表示，资讯通信、电子及机械产品接单年增率均呈正成长，尤以资讯通信产品年增率达12.9%表现最佳。

未来展望方面，经济部指出，若以接单金额计算之动向指數则为47.9，预期4月整体外销订单金额将较3月略减。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年3月 2015年2月

外销订单 +1.3 -2.7

路透调查 +0.60 --

订单区域

中国大陆(含港) -3.8 -8.1

美国 +16.7 +9.1

欧洲 +9.1 +8.3

日本 -22.8 -30.5 (完)

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