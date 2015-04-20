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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 16:51 BJT

全球贵金属：4月17日SPDR黄金持仓增加0.41%，iShares白银持仓仍持平

路透4月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较上日增加0.41%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量仍持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,761,669.0 4月17日 23,665,725.2 4月16日 95,943.8 0.41%

iShares 324,900,116.7 4月17日 324,900,116.7 4月16日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 高琦)

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