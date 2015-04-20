中东情势：也门首都的一处飞毛腿导弹基地遭空袭，引发巨大爆炸--居民

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透沙那4月20日 - 当地居民表示，也门(叶门)首都沙那的一处飞毛腿导弹基地遭到空袭，造成巨大爆炸，房屋玻璃粉碎。居民称这是逾三周空袭以来的最大一次爆炸。
目前尚未有关于爆炸伤亡情况的最新消息，这起爆炸导致烟雾冲天。
沙特(沙乌地)阿拉伯与逊尼派阿拉伯国家联手，对也门地区与伊朗结盟的胡塞(Houthis)叛军组织发动空袭。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。