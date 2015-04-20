更新版 1-《中国债市每日综述》降准后现券收益率和IRS下挫，对长债谨慎买气不旺

* 央行降准幅度超预期，IRS大跌逾20个bp

* 现券收益率亦降约10bp，农发三期债发行较好

* 未来供给压力未消，对长债看法谨慎买气不旺

* 关注明日公开市场操作动向 (新增货币市场收盘报价)

路透上海4月20日 - 中国央行周末宣布下调存款准备金率1个百分点放水，银行间债市周一利率互换(IRS)以超过20个基点(bp)的跌幅领先，现券收益率则下行约10bp，惟长债买气不甚旺盛。

交易员认为，在地方债供给压力没有明显消退前，市场对长债看法依旧谨慎。短端方面，除关注资金价格外，明日公开市场逆回购利率是否会继续下行更值得关注。

新债发行市场上，农发行下午招标的三期债，结果较为乐观。

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

华中一银行交易员称，在央行宣布降准后，周日场外交易现券收益率即跌10个bp。最新收益率水平“和昨天晚上差不多，有的还涨回来点，(长债)买的不是太多。”

剩余期限近10年的国开行活跃券150205最新报价 在3.9650%/3.9550%，上日尾盘为4.0750%/4.0650%。

上海一保险公司交易员补充说，虽然市场资金充裕，但预计明日央行公开市场仍会进行逆回购操作，中标利率很可能再降，以表明央行引导利率下行的意图。

至上周，央行公开市场春节后已连续五次下调七天期逆回购利率，最新中标利率为3.35%。二级市场上，同期限质押式回购最新在2.70%附近，二者相差约65个bp。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.075元人民币，较上日结算价涨0.80%；10年期国债主力合约T1509 收报97.25元，较上日结算价涨1.00%。

**央行再降准强化乐观预期**

中国央行年内再次宣布下调存款准备金率，银行间市场周一主要回购利率跌势加剧，短期品种跌幅均近20bp(基点)，其中隔夜加权利率逼近2%低位。交易员表示，央行“放水”力度略超预期，大行加大出资规模，场内流动性愈发宽松，资金价格再下一城。

交易员并称，虽然例行季度缴税陆续开始，但降准同时亦有新股资金解冻等驰援，目前机构对其扰动担心基本消除，资金面预期趋于乐观。

“松啊，满眼都是钱，降准1%嘞，...我们行至少也多出来几十亿资金。”上海一银行交易员表示，这么看的话，七天利率到2.5%基本是定局了。

她并表示，例行缴税本周将逐步开始，现在看来基本无忧，也平衡了部分降准资金；不过盘中减点现象暂时还比较少见。

上海另一银行交易员则称，降准资金即日释放，开盘回购价格直接再下一城，而央行引导资金成本难言就此为止，因此不排除回购利率继续走低的可能，可以关注明天公开市场价格如何引导。

此外，今日还将有近10只新股申购资金解冻，欲浏览《中国新股申购资金情况一览表》，请点选。

公开市场方面，业内人士周一透露，一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍仅有七天一种。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为12,951.58亿元，较上日的13,154.42亿元略减；其中，隔夜品种成交11,712.02亿元，上日为11,151.10亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0558 2.2318 -17.60 11,712.02

七天 2.7140 2.8569 -14.29 1,072.23

14天 3.2629 3.4243 -16.14 101.69

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.6500 0.6650 -1.50 3,471.62

七天 0.9900 2.1700 -118.00 317.07

14天 1.8000 2.5000 -70.00 78.05

回购定盘利率

其中:隔夜 2.1000 2.3500 -25.00 --

七天 2.8100 2.9300 -12.00 --

14天 3.2600 3.4300 -17.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.0870 2.2680 -18.10 --

七天 2.7320 2.8730 -14.10 --

三个月 4.6133 4.7030 -8.97 --