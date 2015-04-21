《中国新债预测》五年续发国债收益率均值3.25%，定位料略低于二级

* 招标品种: 财政部今年第三期五年国债二次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(22日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.20-3.30%

* 预测均值: 3.25%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月21日 - 中国财政部周三将招标续发行五年期固息国债。路透调查显示，央行降准幅度超出预期，带动债市走暖。从绝对收益水平考虑，续发国债的配置需求低于政策性金融债，再现今日国开新债火爆局面的概率不大。不过预计定位仍略低于二级，预测均值落在3.25%。

今日上午国开行招标的一年期固息增发债中标收益率为3.2472%，投标倍数高达5.71倍；五年期收益率3.6893%，投标倍数亦达到3.81倍。

上海一银行交易员表示，降准后市场对后期资金面愈发乐观，带动债市情绪也向好。不过受绝对收益水平限制，需求可能不及金融债。“应该还可以，但投的人不会有国开那么多。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3165%。二级市场上，本次增发的标的券 最新成交于3.26%。

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

明日招标国债为财政部今年第三期五年品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格;全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

续发行部分起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年2月5日开始计息，票面利率3.31%，按年付息。