《焦点》韩国转购欧美原油，对中东供应商形成降价压力

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
韩国炼厂近期同Pemex签下了约500万桶4月前的合约，这家墨西哥国家石油公司预期今年年底前的出货量能翻倍。能否成真，目前还要取决于买家同Pemex就原油船货中氯含量标准进行的谈判。
去年，SK能源和GS Caltex自美国购入了超轻原油和凝析油。GS Caltex还首次买入阿拉斯加原油运至韩国，这是逾十年来首见。
韩国炼厂期望能改善利润率，目前由于国内燃料零售价格压力太大，导致利润率处于低位。此外，来自中国和中东炼厂的充足供给，海外市场油品需求亦不大。
为改善利润率，进口商更多是在价格相对占优势的现货市场买入更多原油，不再签下长期协议。
KNOC数据显示，今年头两个月，韩国炼厂在现货市场的采购量较上年同期增加37%至4,800万桶，原油定期购买合约减少0.6%至1.167亿桶。(完)
(编译 李婷仪/龚芳/孙茉莉; 审校 白云/艾茂林/高琦)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。