《焦点》韩国转购欧美原油，对中东供应商形成降价压力

韩国炼厂近期同Pemex签下了约500万桶4月前的合约，这家墨西哥国家石油公司预期今年年底前的出货量能翻倍。能否成真，目前还要取决于买家同Pemex就原油船货中氯含量标准进行的谈判。

去年，SK能源和GS Caltex自美国购入了超轻原油和凝析油。GS Caltex还首次买入阿拉斯加原油运至韩国，这是逾十年来首见。

韩国炼厂期望能改善利润率，目前由于国内燃料零售价格压力太大，导致利润率处于低位。此外，来自中国和中东炼厂的充足供给，海外市场油品需求亦不大。

为改善利润率，进口商更多是在价格相对占优势的现货市场买入更多原油，不再签下长期协议。

KNOC数据显示，今年头两个月，韩国炼厂在现货市场的采购量较上年同期增加37%至4,800万桶，原油定期购买合约减少0.6%至1.167亿桶。(完)