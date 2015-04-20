欧洲个股：莱斯银行称将支持英国保守党的股权出售计划

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 莱斯银行将需要发布招股说明书为售股造势
* 该行早在去年即为向散户投资者售股做足准备
* 派息令该股更具吸引力
* 莱斯银行股价早盘上涨0.6%
路透伦敦4月20日 - 莱斯银行集团 称，对于英国保守党有意将政府所持剩余22%股权的一部分售予散户投资者的计划，该行将给予支持。
英国财政大臣欧思邦周日表示，如果保守党能在下月赢得英国大选，他将向散户投资者出售价值数十亿英镑的政府所持莱斯银行股票。
“此次股权出售很显然是政府的事情。我们将适时按要求行事，为政府提供支持，”莱斯银行发言人称。
保守党称，届时投资者将能够购买250-10,000英镑的莱斯银行股票，价值达到1,000英镑的订单将被优先考虑。
售价将较市场价格折价5%，持有莱斯银行股票一年以上的投资者可在此基础上享受另外10%的折扣，优惠价值最多200英镑。
莱斯银行将需要准备招股说明书，为向散户投资者售股进行营销。该行早在去年便已为该等售股做足准备，只是后来因该行股价大跌，导致英国政府搁置了售股计划。
今年2月，莱斯银行宣布派息，这是自金融危机期间英国政府斥资200亿英镑对其出手相救以来，该行首次派息，也使得该行股票对散户投资者而言更具有吸引力。
0815GMT，莱斯银行股价上涨0.6%，至0.792英镑，高于政府当初支付的每股0.736英镑的均价。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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