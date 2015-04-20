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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 21:35 BJT

美国热股：福特在华首发全新版旗舰车型金牛座，股价盘初上涨约0.6%

路透4月20日 - 福特汽车 在上海全球首发全新设计版金牛座（Taurus）轿车，凸显了美国消费者从大型轿车转到更宽敞、更实用的跨界运动型多用途车（SUV）的趋势。

福特汽车股价盘初涨约0.6%，报15.86美元，上周五收报15.76美元。(完)

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