欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，希腊退出欧元区风险加剧

欧元兑英镑 跌0.35%，至0.7199英镑。但英镑兑美元 下滑至1.4940美元，上周五曾升逾1.50水准，因投资者推迟对美国升息时间的预期，而且强劲的英国就业报告带动了英镑买盘。

英国知名房地产网站Rightmove周一称，英国英格兰和威尔士房屋要价在截至4月初的一个月里触及历史新高，因市场上待售房产数量减少。该数据与其他调查结果一致。其他调查暗示英国房价涨势在去年放缓后再次加速。

花旗建议作空欧元且作多英镑，预期欧元兑英镑将降至0.7100英镑水准。

“在此次欧元集团会议上不太可能将希腊协议具体化，”花旗分析师Todd Elmer称，他所指的是4月24日欧元集团财长将在里加举行的会议。

他表示，英国政治的不确定性目前并未给英镑带来较大拖累。

但市场中还是存在大选相关担忧，因多数调查显示，保守党和工党支持率不相上下，意味着可能会出现无多数议会。

“我们预计英镑对大选结果最为敏感，如果市场认为大选结果对企业、财政政策和经济不利，则英镑可能进一步走软，”Heartwood投资管理公司的投资主管Michael Stanes称。(完)

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