汽车产业：今年中国轿车市场增长率料将减半--德国行业机构VDA

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福4月20日 - 德国汽车产业机构VDA周一预计，今年中国轿车市场成长率可能将从2014年的12.7%最低下滑至6%。
中国25年来最大幅度的经济放缓，已使中国的汽车销售受到压抑，不过以大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) 与通用汽车(General Motors) 为首的外国汽车制造商仍在向新厂持续投资。中国是全球最大汽车市场。
VDA总裁Matthias Wissmann在上海车展的演说稿中表示，今年前两个月德国汽车制造商在中国车市的份额已增长至23%，高于2014年同期的21.2%。
“未来的成长率比较可能偏向维持在单位数，但中国无疑仍将是全球最重要的市场，”他表示。
Wissmann表示，中国的汽车需求还远未获得满足，尤其是中等城市与西部地区，每1,000个居民仅拥有52辆汽车，德国为每1,000个居民拥有540辆汽车。
“新兴中产阶级将持续推动个人拥有汽车的强烈需求，而新兴中产阶级已成为汽车制造商愈加重视的目标群体，”他表示。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。