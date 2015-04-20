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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 21:36 BJT

美国热股：Liberty Global旗下企业收购荷兰KPN，盘初股价小跌

路透4月20日 - 有线通讯商Liberty Global 旗下的比利时Telenet 周一表示，已同意斥资13.25亿欧元(14.3亿美元)，收购荷兰集团公司KPN 旗下的比利时移动网络运营商Base。

Liberty Global盘初股价小跌0.04%，报50.54美元，上日收报50.565美元。(完)

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