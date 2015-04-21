台湾货币市场：4月21日及本提存期资金预期变化一览表

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透台北4月21日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期5,659亿台币。 --89乙1期公债付息19.68125亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)5,189.6亿台币： 04/22 2,257.50亿台币 04/23 2,938.50亿台币 04/24 257.00亿台币 04/27 6,807.80亿台币 04/28 1,872.50亿台币 04/29 4,675.50亿台币 04/30 6,380.80亿台币 --公债还本付息27.7125亿台币。 4/23：88乙1期公债付息21.15亿台币。 4/25：103甲7期公债付息6.5625亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22