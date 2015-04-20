版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 17:38 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月20日

路透香港4月20日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             113.79                      141.19
 买入成交金额                   51.16                       69.63
 卖出成交金额                   62.63                       71.56
  
 ============================================================================
    
    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国南车      665,949,793    506,250,183   1,172,199,976
 2                   中国北车      407,533,091    209,412,077     616,945,168
 3                   中国平安      253,872,112    355,657,078     609,529,190
 4                   中国中铁      102,553,540    439,804,996     542,358,536
 5                   贵州茅台      418,867,988     66,767,775     485,635,763
 6                   大秦铁路      205,684,563    139,184,160     344,868,723
 7                   中国太保      103,344,001    225,408,770     328,752,771
 8                   华胜天成        3,439,116    297,158,568     300,597,684
 9                   兴业银行       77,703,587    180,748,211     258,451,798
 10                  上汽集团      181,275,112     70,893,834     252,168,946
 
 ============================================================================
    
    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国南车        598,419,650    756,927,040   1,355,346,690
 2                 中国北车        535,114,260    563,976,575   1,099,090,835
 3                 上海电气        446,262,820    480,273,740     926,536,560
 4                 国美电器        202,688,620    264,446,560     467,135,180
 5                 中海集运        252,762,090    191,163,530     443,925,620
 6                 中国中铁        202,118,120    221,150,120     423,268,240
 7                 中国中冶        161,600,070    191,762,940     353,363,010
 8                 中信银行         28,209,780    298,425,580     326,635,360
 9                 中海油田服务    220,400,440    103,036,920     323,437,360
 10                香港交易所       81,154,140    197,560,580     278,714,720
 
    （完）
    
    浏览相关细节，请点选(here)
    

 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐