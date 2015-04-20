表格：沪港通活跃股一览--4月20日

路透香港4月20日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 113.79 141.19 买入成交金额 51.16 69.63 卖出成交金额 62.63 71.56 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国南车 665,949,793 506,250,183 1,172,199,976 2 中国北车 407,533,091 209,412,077 616,945,168 3 中国平安 253,872,112 355,657,078 609,529,190 4 中国中铁 102,553,540 439,804,996 542,358,536 5 贵州茅台 418,867,988 66,767,775 485,635,763 6 大秦铁路 205,684,563 139,184,160 344,868,723 7 中国太保 103,344,001 225,408,770 328,752,771 8 华胜天成 3,439,116 297,158,568 300,597,684 9 兴业银行 77,703,587 180,748,211 258,451,798 10 上汽集团 181,275,112 70,893,834 252,168,946 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国南车 598,419,650 756,927,040 1,355,346,690 2 中国北车 535,114,260 563,976,575 1,099,090,835 3 上海电气 446,262,820 480,273,740 926,536,560 4 国美电器 202,688,620 264,446,560 467,135,180 5 中海集运 252,762,090 191,163,530 443,925,620 6 中国中铁 202,118,120 221,150,120 423,268,240 7 中国中冶 161,600,070 191,762,940 353,363,010 8 中信银行 28,209,780 298,425,580 326,635,360 9 中海油田服务 220,400,440 103,036,920 323,437,360 10 香港交易所 81,154,140 197,560,580 278,714,720 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 林高丽)