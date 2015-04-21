香港金融：金管局向市场注资77.5亿港元，因港元持续强势

台湾汇市：台币盘初升逾1角，因亚币普遍上扬且股市走高
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一早盘走升逾1角。交易员表示，因国际美元走弱引领亚洲新兴货币上扬，且外资卖出美元、股市上扬等题材所带动。
路透香港4月21日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周二傍晚承接港元买盘，向市场注入77.5亿港元，因港元汇价强势，触及强方兑换保证。
金管局于周一傍晚及纽约时段多次承接港元买盘，单日共计向市场注入115.86亿港元。
于最新一次注资后，香港银行体系总结余周四（23日）增至2,923.13亿港元。
香港时间17:38，港元兑美元 汇价仍持于7.75的强方水平。
香港股市于复活节假期后展现强势，吸引资金持续流入香港市场，港元汇价走强。金管局自4月9日今年首度入市以来，连番承接美元沽盘，至今向市场注入共计531.26亿港元。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透北京1月23日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五（20日）的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.09%至94.87，较2014年底则仍下跌5.13%。