版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 21日 星期二 17:41 BJT

香港金融：金管局向市场注资77.5亿港元，因港元持续强势

路透香港4月21日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周二傍晚承接港元买盘，向市场注入77.5亿港元，因港元汇价强势，触及强方兑换保证。

金管局于周一傍晚及纽约时段多次承接港元买盘，单日共计向市场注入115.86亿港元。

于最新一次注资后，香港银行体系总结余周四（23日）增至2,923.13亿港元。

香港时间17:38，港元兑美元 汇价仍持于7.75的强方水平。

香港股市于复活节假期后展现强势，吸引资金持续流入香港市场，港元汇价走强。金管局自4月9日今年首度入市以来，连番承接美元沽盘，至今向市场注入共计531.26亿港元。

根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐