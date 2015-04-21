重温稿-台湾货币市场：短率稳在低位，外资只进不出令资金水位上扬

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
* 外资汇入令资金池水位上扬，短率稳在低位
* 短票供不应求，长天期交易比重增加
* 投信因申购款增加，找券需求上扬
记者 董永年
路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周一稳在低位。资金调度人士指出，近期外汇市场波澜再起，台币在美元偏弱、外资汇入带动下向31.00关卡挺进，央行逆风操作使得台币资金池有增无减，去化益加困难。
交易人士表示，面对近期外资只进不出，央行调控重点摆在外汇市场，货币市场方面，短率纵因资金宽松导致下调压力增加，但仍在目标范围之内。本周临周末因临近月底与旬底，预料资金偏浮滥的状态将稍见改变，但短率不致出现变化。
〞央行收得不积极，钱愈堆愈多。〞一位公股银行交易员说。
另一票券商交易主管则称，央行阻升放出台币，且因委由公股行库代收隔夜资金的动作不积极，使得资金池水位逐渐上升。在外资反向汇出前，这样的情势难以改善。
台币兑美元 周一盘初走升，因国际美元仍低迷；台币上周五在外资汇入、出口商抛汇带动下，创近两周收盘高位。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%。一周拆款利率落在0.380%-0.460%，同上日；两周拆款利率落在0.388%-0.450%，上日在0.420%-0.450%。
**长天短票成交升温**
短票方面，大型票券商交易员表示，资金中性偏宽松环境不变，银行每天早上都来挂号要票，不过票券商缺口普遍不大，因此短票市场仍维持供不应求状态。
票券商指出，在公股行库坚持买票利率，但不坚持天期条件影响下，长天期短票的交易量升温。据集保的资料显示，上日30天自保短票成交量为56亿台币，但60天自保短票成交量为44亿台币。
“银行的长官要求利率，但没要求天期。”上述大型票券商交易员说。
他们认为，近期台电、中油的短票标售利率愈来愈低，且多由银行得标。票券商在标不到且企业发票意愿有限的环境下，近期要看到短票供应量增加的机会不高。
30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.60%，大致同上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.591%，前日为0.590%，成交量56亿台币，前日为84亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.601%，成交量44亿台币。
台湾央行周一公布，共发行629亿台币存单。与今日存单到期金额616亿台币相较，存单发行余额增13亿。
本周央行存单到期金额为11,728亿台币，本周余日到期情况分别为：周二5,659亿、周三2,257.5亿、周四2,938.5亿及周五257亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为179亿台币，累积超额准备为4,763亿台币、加计前期1%的超额准备为6,069亿台币。
**投信找券力度大**
债市附买回(RP)市场方面，证券交易商表示，投信因基金申购款增加，致使找券需求力度升温，不过交易商没有多余新券可供承作。
“好像有大量申购款进来，投信一直找券，寿险也来问。”一位证券商RP交易员说。
另一位票券RP交易员也表示，感觉今日投信资金明显增加，但却没有多余新券可供承作。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，持平于上日区间。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%；公司债附买回利率成交区间落在0.49-0.55%，大致同于上日。
今日有台电公司债到期还本36亿台币、华南银行金融债到期还本23亿台币。本周债券交割/还本尚有周三交割联邦银行金融债22亿台币；周二台电公司债还本17.5亿台币等。(完) (审校 林高丽)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
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