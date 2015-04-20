中国对新西兰、美国情报部门窃密计划报导表示“严重关切”

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月20日 - 报导称新西兰和美国的情报部门曾计划对中国驻奥克兰总领馆的数据连接线路进行网络窃密，中国外交部周一对此表示严重关切。
《新西兰先驱报》周日援引美国国家安全局前外包商雇员斯诺登提供的细节报导称，新西兰和美国的情报部门似乎计划对中国驻奥克兰总领馆与签证中心间的数据线路进行窃密活动。
“中方对有关报导表示严重关切。我们强烈敦促有关国家停止利用互联网损害中国及其他国家利益的行径。”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。（完）
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。