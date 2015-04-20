上海车展：电动车只是远期方向，短期节能方向仍在提升效率--江森自控

路透上海4月20日 - 新能源车近期成为外界关注焦点，但是全球汽车电池大厂江森自控 高层认为，电动车仍是一个远期方向，短期汽车节能方向仍是如何提升燃油效率上。近阶段在汽车电池领域，起停电池将逐步成为主流。

相对传统内燃机汽车，起停系统能够节省5%以上的燃油消耗。江森自控能源动力业务副总裁兼中国区总经理杨时丰在上海车展对记者表示，到2020年，中国采用起停电池的汽车产量占新车总量比例将由目前的2%提高到四成。

“起停是帮助汽车厂商在符合环保规定的同时又帮助消费者节省开支的最佳技术。”他指出，起停系统对于整车架构的改动要求较少，成本也远低于混合动力车或纯电动车。

目前，全球越来越多的车厂采用起停系统，例如德系的奔驰 、宝马 等以及通用汽车 等。在上海车展上，通用与上海汽车 的合资公司上海通用汽车宣布至2017年全系发动机将标配智能起停技术。

目前江森自控在中国拥有浙江长兴和重庆两个生产基地，杨时丰透露，公司正考虑在中国北方地区再建一个生产基地，以满足中国日益增长的需求。

他说，中国已是全球最大的汽车市场，对于配件厂商而言，中国具有非常大的发展机会。江森自控在欧美市场份额较高，但在中国仍属于刚起步阶段，未来发展空间很大。

“在未来五年，起停电池是一个非常实在的（节能）方案。”他认为，电动车已超越了汽车厂能控制的范围，例如充电桩建设、小区规划等领域，汽车厂商很难使力；而且汽车电池生产商若要由传统铅酸电池向锂电池（电动车的主要动力）的产能迁移，亦非三五年就能完成之事，可能要经历10-20年的时间。

在汽车处于怠速状态时，起停系统将自动关闭发动机，在驾驶员松开刹车时则重新启动。发动机关闭时，包括车载娱乐和照明系统在内的电气系统使用高性能铅蓄电池而非发动机的电能，从而达到节省燃油消耗的作用。