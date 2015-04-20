企业并购：比利时有线运营商Telenet将以14.3亿欧元收购Base

路透阿姆斯特丹/布鲁塞尔4月20日 - 有线通讯商Liberty Global 旗下的比利时Telenet 周一表示，已同意斥资13.25亿欧元(14.3亿美元)，收购荷兰集团公司KPN 旗下的比利时移动网络运营商Base。

对于欧洲最大有线运营商Liberty Global而言，此次并购明显偏离先前的策略。该公司过去曾表示，没有兴趣以购买或建设自己的移动网络，取代向对手租用频宽、成为虚拟网络运营商(MVNO)的作法。

不过，随着固网和移动通讯服务的合并，该交易将在比利时移动市场创造出一家更加强大的运营商，Telenet新闻稿称，合并后的公司营收预估为24亿欧元，调整后的营业获利将为11亿欧元。

在收购Base的网络后，Telenet再也不需要向比利时第二大网络运营商Mobistar 购买移动网络频宽。分析师预计，与Telenet的业务占到Mobistar未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的近20%。法国的Orange 持有Mobistar 52.91的股权。

0827GMT，Mobistar股价大跌14%，至15.06欧元；KPN涨2%，至3.24欧元；Telenet涨4.6%，至54.91欧元。

分析师预计，Telenet与Base的合并将减少比利时市场的竞争，并将创造出两家规模相当的移动运营商，也就是Telenet和Mobistar，比这两家公司规模更大的是市场领头羊Proximus 。

Telenet称，预计该交易将使公司每年节约1.5亿欧元左右，公司将投资2.4亿欧元，用于升级Base的网络。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)